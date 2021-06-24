Детей и подростков в сопровождении взрослых пообещали пускать в кафе без QR-кодов

Дети и подростки смогут посещать заведения общепита в Москве без QR-кодов, если с ними будут находиться взрослые. Об этом говорится в указе мэра Москвы.

Также в документе указано, что на летние веранды без QR-кода будут пускать до 11 июля включительно. После этого посидеть за столиком на улице можно будет только вакцинированным, людям с антителами или отрицательным результатом ПЦР-теста.

«Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение [кафе и ресторанов в Москве] без предъявления QR-кода гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код», — написано в указе.

Столичные власти ввели жесткие ковидные ограничения после резкого ухудшения эпидемической обстановки в начале лета. Среди них обязательная вакцинация работников сферы услуг. По данным оперштаба по борьбе с пандемией коронавируса, если люди будут отказываться от прививок без медицинских противопоказаний, то их отстранят от работы и лишат зарплаты и отпуска.