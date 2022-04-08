Детей эвакуировали из школ на Чукотке после сообщения о минировании

На Чукотке правительство приняло решение об эвакуации всех школ после получения анонимного сообщения о минировании. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

«В департамент образования Чукотского АО сегодня поступило электронное сообщение о минировании всех школ округа. Оперативно проведена эвакуация, на местах работают службы реагирования», — процитировал RT сообщение ведомства.

О том, удалось ли найти какие-то взрывчатые вещества, не сообщается.