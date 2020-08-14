Детей до двух лет предложили пристегивать в самолетах

Дополнительные ремни безопасности для детей, которые летят на коленях у родителей, выдают не все авиакомпании. Однако депутат Госдумы Наталья Кувшинова обратилась в Росавиацию с просьбой обязать перевозчиков пристегивать маленьких малышей.

К Кувшиновой обратились члены Общероссийского объединения пассажиров, которые выяснили, что при полетах рейсами «Победы» ремни маленьким детям не выдают, сообщают «Известия».

«В случае прерванного взлета или жесткой посадки использование ремней детьми до двух лет может повлечь травмы. Их применение приводит к тому, что взрослый человек фактически придавливает малыша при продольной нагрузке», — объяснили свою позицию представители авиакомпании «Победа».

При этом в России и в мире нет жестких нормативных актов, закрепляющих или отменяющих использование ремней безопасности для детей до двух лет. Позиции стран на этот счет расходятся. Так, например, в Америке и Канаде детей нельзя пристегивать, а в Европе малышам обязательно выдают ремни.

Российские авиакомпании в основном настаивают на пристегивании детей, путешествующих на коленях у родителей. «S7» и «Россия» обеспечивают пассажиров ремнями, а в «Ираэро» сообщили, что дают их только по запросу самих родителей.

Наталья Кувшинова добавила, что депутаты готовы вместе с Росавиацией, представителями авиакомпаний и Общественного совета при министерстве транспорта обсудить правила перевозок маленьких детей в самолетах и прийти к общему решению.