Детей-безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта

Депутаты во втором чтении приняли законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд. Изменения будут вноситься в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, высаживать из транспорта. Это может привести к трагедии», — процитировал ТАСС спикера Госдумы Вячеслав Володин.

Володин уверен, что принятие закона поможет обезопасить детей от подобных ситуаций. Один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский считает, что такую меру следовало бы распространить на пенсионеров, беременных женщин и инвалидов.

Кроме того, правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда. Например, если пассажир не предъявил билет и решил выйти, то оплата начисляется за проезд до ближайшей остановки с точки его отправления. Также в расчет можно взять начальный пункт маршрута, если не удается определить точное место посадки.