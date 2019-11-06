Детдомовца с фальшивым диагнозом заставляли отдавать еду воспитателям

По информации сайта «Дни.ру», в детстве воспитаннику интерната определили олигофрению. Однако спустя несколько лет оказалось, что диагноз фальшивый.

В настоящее время Александру Смольникову 25 лет. Он живет, работает и благоустраивает район на общественных началах в Челябинске, но свое детство молодой человек провел в коррекционном интернате. В нем педагоги отбирали еду и за любую провинность пугали, что будут колоть иголками.

«Во время ужина мы обязаны были собрать шесть котлет и отдать воспитателю. Сами ели по половинке. С курицей такая же ситуация: кому-то доставалось мясо, кому-то косточка. Делились между воспитанниками и сотрудниками интерната новогодние подарки от спонсоров», — пояснил Смольников.

Мужчина уже прошел все судебные инстанции, пытаясь разобраться и добиться справедливости, но Верховный суд не стал рассматривать дело. Александр Смольников планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.