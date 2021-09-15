Минпросвещения допустило отказ от детдомов в России

В России задумались об отказе от детских домов в будущем. Воспитание детей в приемных семьях в Минпросвещения РФ назвали более гуманным и эффективным опытом.

Замглавы ведомства Денис Грибов рассказал о возможной перспективе на закрытом пресс-показе документального фильма «Семья вместо детского дома», который посвящен проблемам социального сиротства. Его процитировал ТАСС.

«Мы должны ставить какие-то большие цели перед собой. На самом деле опыт и практика воспитания детей в кровных семьях, приемных семьях доказывает свою эффективность и большую гуманность», — подчеркнул Грибов.

Он призвал двигаться к имеющейся цели, чтобы «рано или поздно» реализовать ее. Свое мнение замминистра выразил после тезиса фильма, где говорится о важности замены детдомов институтом профессионально ориентированных семей.

Авторство документальной ленты принадлежит руководителю Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. За основу 55-минутного фильма он взял беседы с представителями благотворительных фондов, некоммерческих организаций, оказывающих поддержку семьям и сиротам. Метелев также использовал истории выпускников детских домов, родителей, борющихся за право воспитывать детей, и профессиональных приемных семей.