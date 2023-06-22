Общество 22 июня 2023, 10:46 Детали законопроекта о запрете пропаганды идеологии бездетности объяснили в парламенте Башкирии Вице-спикер Ахмадинуров: мы стремительно идем к депопуляции

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Вице-спикер парламента Башкирии Рустем Ахмадинуров в разговоре с «Парламентской газетой» объяснил детали законопроекта о запрете информации, пропагандирующей идеологию бездетности.

Ранее башкирские депутаты доработали документ о защите детей от информации, которая наносит вред их здоровью и развитию, и повторно отправили в Госдуму на рассмотрение.

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По словам Ахмадинурова, законопроект был разработал на фоне снижения рождаемости в республике. В 2015 году коэффициент достигал 2,0, а сегодня он равен 1,4.

«Мы стремительно идем к депопуляции», — сказал политик.

В новой редакции законопроекта предлагается запретить распространять среди детей информацию, пропагандирующую исключительн ​добровольный отказ от рождения детей, не связанный с медицинскими показаниями и религией.