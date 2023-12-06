Общество 06 декабря 2023, 19:02 Детали расследования покушения на жизнь Соловьева раскрыли в Генпрокуратуре Генпрокуратура направила в суд дело о подготовке убийства журналиста Соловьева РИА «Новости»

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Сотрудники Генпрокуратуры России передали во 2-й Западный окружной военный суд материалы уголовного дела о подготовке убийства журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в октябре 2021 года Андрей Пронский организовал неонацистскую ячейку. С помощью канала в мессенджере он привлек к незаконной деятельности Тимофея Мокия, Владимира Белякова, Максима Дружинина и других лиц.

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Обвиняемые купили компоненты для изготовления взрывных устройств и переделанное огнестрельное оружие. Вместе с соучастниками Пронский с декабря 2021 года по апрель 2022 года неоднократно устраивал поджоги чужого имущества в столичном регионе и Тверской области.

В начале апреля прошлого года с ним связались сотрудники ГУР Украины, предложив убить Соловьева за вознаграждение. Пронский согласился организовать убийство. Для этого планировалось установить на автомобиль журналиста самодельное взрывное устройство. Однако правоохранители не дали злоумышленникам реализовать план.

Ранее Дружинин заявил, что Соловьева хотели убить за поддержку спецоперации ВС России на Украине. Неонацистам обещали заплатить один миллион рублей.