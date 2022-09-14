Детали новых этикеток для алкоголя раскрыли в Госдуме | 360°

Общество 14 сентября 2022, 16:03 Поделиться Telegram

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Viber Детали новых этикеток для алкоголя раскрыли в Госдуме

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Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили маркировать алкогольную продукцию в России специальной предупреждающей надписью «Алкоголь вам враг!». Об этом написал «Ридус».

Как рассказал замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, законопроект планируют рассмотреть в ближайшее время. Такие этикетки должны появиться на всей без исключения алкогольной продукции.

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«На всю алкогольную продукцию. Как в Турции, там даже на пиве это нанесено», — сказал парламентарий.

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На бутылках также будут нанесены пиктограммы, которые укажут, что алкогольная продукция противопоказана беременным и кормящим женщинам, водителям и лицам в возрасте до 18 лет.

В ЛДПР подчеркнули, что оздоровление нации и борьба с пьянством всегда были главными точками партийной программы.

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