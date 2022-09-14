Детали новых этикеток для алкоголя раскрыли в Госдуме | 360°

Все новости

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:38

Ремонт школ и новые инвестпроекты. Глава Шаховской отчитался об успехах округа Андрею Воробьеву

Эксклюзив

14 сентября 2022, 16:35

Суд повторно арестовал Гозмана на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Реклама

Мир

14 сентября 2022, 16:30

Россия предупредила СПЧ ООН, что украинское зерно не решит проблему мирового голода

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:28

Юные актеры из 16 округов Подмосковья проведут театральные поединки в октябре и ноябре

Важное

14 сентября 2022, 16:25

Кадыров объяснил разницу между военной тактикой и отступлением

Мир

14 сентября 2022, 16:20

Более 100 военных погибли в боях на границе Армении и Азербайджана

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:18

Более 160 рабочих мест появится на новом производстве парфюмерии и косметики в Серпухове

Мир

14 сентября 2022, 16:15

Идею с лимитом цен на российскую нефть сочли провальной

Общество

14 сентября 2022, 16:11

Нейропсихолог Кузьмина рассказала, как приучить ребенка делать уроки самостоятельно

Общество

14 сентября 2022, 16:03

Детали новых этикеток для алкоголя раскрыли в Госдуме

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили маркировать алкогольную продукцию в России специальной предупреждающей надписью «Алкоголь вам враг!». Об этом написал «Ридус».

Как рассказал замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, законопроект планируют рассмотреть в ближайшее время. Такие этикетки должны появиться на всей без исключения алкогольной продукции.

Реклама

«На всю алкогольную продукцию. Как в Турции, там даже на пиве это нанесено», — сказал парламентарий.

Реклама

На бутылках также будут нанесены пиктограммы, которые укажут, что алкогольная продукция противопоказана беременным и кормящим женщинам, водителям и лицам в возрасте до 18 лет.

В ЛДПР подчеркнули, что оздоровление нации и борьба с пьянством всегда были главными точками партийной программы.

Госдума РФ

Алкоголь

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама