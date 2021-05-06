Десятку самых агрессивных собак возглавила длинношерстная колли

Маленькие собаки оказались более склонны к агрессии, чем их сородичи среднего и крупного размера. На поведение животного влияет его пол, опытность хозяина и воспитание.

Исследование с участие более девяти тысяч собак провели специалисты Хельсинского университета. Его результаты опубликовал журнал Scientific Reports.

Проанализировав поведение порядка 20 пород, ученые пришли к выводу, что маленькие домашние животные чаще ведут себя агрессивно. Самцы более злобные, чем самки. Причем кастрация на этом не сказывается, в отличие от опытности хозяина и принципов воспитания.

В начало списка специалисты поставили длинношерстных колли, второе место заняли пудели, а третье — цвергшнауцеры. В пятерку самых агрессивных также включили немецкую овчарку и испанскую водяную собаку.

В топ-10 по уровню агрессии также вошли лаготто-романьоло, китайская хохлатая собачка, немецкий миттельшпиц и котон-де-тулеар. Замкнул своеобразный рейтинг ирландский мягкошерстный пшеничный терьер.

При выборе собаки будущим владельцам посоветовали досконально изучить особенности породы и ее историю. Если человек неопытен, то ему следует остановить выбор на более дружелюбных домашних животных.