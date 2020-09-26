Десятки жителей поселка Неклюдово вышли проститься с 9-летней убитой девочкой

Жителей поселка Неклюдово в Нижегородской области пришли проститься с убитой девятилетней девочкой. Сегодня состоялось задержание ее возможного убийцы, его посадили пока на два месяца.

В Теlеgrаm-канале Lifе Shоt появились кадры прощания со школьницей возле ее дома. На кадрах видно, как родные выносят гроб. Чтобы проводить малышку вышли как минимум несколько десятков человек. Многие оплакивают убитую, а кто-то исполняет песенную молитву.

Девятилетняя девочка 24 сентября пропала после уроков. В последний раз ее видели выходящей на остановке в поселке. Позже выяснилось, что подозреваемый встретил школьницу на остановке, отвел в нелюдное место и задушил.

Сам мужчина не пытался отрицать свою вину, он также заявил, что ему очень жаль убитую. Кроме того, он рассказал об угрозах со своей стороны этой семье. Оказалось, что он плохо расстался со своей женой, которая, по его словам, часто его обманывала.

В субботу предполагаемого убийцу заключили под стражу на два месяца. По предварительной информации, ему грозит пожизненный срок.