Общество 30 августа 2023, 18:53 Десятки владельцев авто «потеряли» номера на затопленных улицах Владивостока РИА «Новости»: десятки авто «потеряли» номера из-за ливня во Владивостоке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Десятки хозяев автомобилей «потеряли» номера на дорогах Владивостока из-за обрушившегося на город мощного ливня. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ночь на 30 августа во Владивостоке прошел сильный ливень. По данным администрации города, объем осадков превысил 180 миллиметров — это больше месячной нормы. Из-за дождя в некоторых районах произошел сход грунта и разлив рек.

Реклама

После ливня в воде плавали десятки автомобильных номеров. Обычно такая ситуация происходит около стадионов «Строитель» и «Динамо». Но на этот раз потоки воды смыли номера авто и сами машины в разных районах Владивостока.

«В прошлый ливень я несколько часов ползал под мостом, пытаясь отыскать в груде номеров свой. Нашел на соседней улице. В этот раз сидел дома», — отметил собеседник агентства.

Еще один автовладелец рассказал, что во время дождя его машина плыла, как лодка.

Также мощный ливень обрушился на Тбилиси в ночь на 30 августа. Потоки воды затопили городские улицы. Из-за непогоды в некоторых районах столицы Грузии повалило деревья. Машины не могли проехать по дорогам.