Десятки тысяч россиян лишатся работы в сентябре. Но повода для паники нет

По данным Росстата до конца сентября своих мест могут лишиться более 51 тысячи россиян. О том, насколько это действительно серьезно, «360» рассказали экономисты.

Больше 50 тысяч сотрудников сократят в России до конца сентября Подробнее

«Это запланировано в рамках статистических погрешностей. Эти цифры нельзя назвать прям массовыми, как указывают, речь идет о менее 0,1% рабочей силы в стране. Это обосновывается тем, что экономический рост не настолько движется в развитии экономики, поэтому [происходит] падение потребительского спроса, большинство предприятий ищут источники повышения эффективности или случаи оптимизации. Многие идут по пути сокращения персонала, но не всегда это эффективно», — считает доцент кафедры управления предприятиями и производственными комплексами Александр Щелканов.

По его мнению, в данной ситуации главный вопрос — куда пойдут сотрудники после сокращений, как они переквалифицируются. Он считает, что хорошие, талантливые специалисты все равно останутся в рынке.

Экономист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский подтвердил, что эти цифры не являются поводом для паники. По его словам, такой масштаб сокращений — естественное явление, которое не стоит столь пристального внимания.

«В последнее время стало популярным выдавать страшные новости, одну жутче другой. Причем это происходит даже в тех случаях, когда никакого ужаса за той или иной псевдосенсацией не стоит. Возьмем, например, сокращение на 51 тысячу работников, которое в сентябре должно произойти в разных сферах национального хозяйства. Что такое 51 тысяча занятого населения? Это 0,07% от численности экономически активного населения. Семь сотых процента! О чем мы говорим? Это естественное движение занятости в масштабах даже такой небольшой в сравнении с Америкой или с Китаем экономики, которой является Россия», — рассказал он «360».