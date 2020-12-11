Десятки тысяч человек подписались на TikTok-канал медбрата из красной зоны

В реанимации ковидного госпиталя Амир работает с июля. 23-летний парень помогает спасать пациентов с СОVID-19. В больнице он снимает позитивные ролики о своих трудовых буднях. Молодой человек признался, что мысль создать страницу в TikTok появилась у него в связи с любовью к монтажу.

Амир признался, что коллеги положительно реагируют на его увлечение и поддерживают в этом начинании. Временами врачи даже принимают участие в роликах. Помимо прочего, молодой человек увлекается футболом, учится и ведет здоровый образ жизни.

«Мне очень приятно, что кто-то вообще смотрит, тем более из моих родных, знакомых», — признался Даутов.

Ранее сообщалось, что официальный аккаунт TikTok 12 декабря покажет новогоднее шоу «Лучшее в 2020-м». Во время трансляции будут названы имена наиболее выдающихся авторов соцсети. Мероприятие проведут Роман Каграманов и Карина Кросс.