Десятки дорог в Челябинской области перекрыли из-за сильной метели. Видео

В Челябинской области из-за непогоды закрыли 10 трасс для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта по региону.

«По решению министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с 16:00 23 февраля 2021 года принято решение о закрытии движения для всех видов автотранспорта на участках автодорог муниципального значения», — говорится в сообщении.

Движение закрыто на трассах Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды, Кизильское — Бреды — Марлинский — Казахстан, Бреды — Синий Шихан, Магнитогорск — Кизильское — Сибай, Кизильское — Богдановское, Обручевка — Субудак, Карталы — Снежный, Южноуральск — Магнитогорск, Верхноуральск — Петропавловский, Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск.

Власти приняли такое решение из-за резкого ухудшения погодных условий. В регионе идет снег, метель и дует сильный ветер.

В ведомстве отметили, что водителям, оказавшимся на трассе в затруднительном положении, нужно позвонить по номеру: 101 и 112. Ночью там образовались сильные заторы. В МЧС по региону сообщили, что на трех трассах продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

По последним данным, из снежных заторов были эвакуированы 315 человек, в том числе 20 детей. Также были эвакуированы 38 автомобилей. Для оказавшихся в пробке работают пять подвижных пунктов обогрева. В трех районах введен режим ЧС.

В соцсетях начали появляться видео с места аварий и заторов. Можно разглядеть, что с управлением не справились десятки машин. Видимость на дорогах очень плохая, а на некоторых участках дороги уже успели образоваться сугробы.