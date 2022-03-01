Десятки тонн гуманитарной помощи направят беженцам Донбасса

Более 20 тонн гуманитарной помощи собрали за неделю в Курской области. Ее направят беженцам Донбасса. Об этом сообщил ОТР.

Половину собранного уже направили в Ростов. Сегодня, 2 марта, направят вторую часть гуманитарной помощи. Продукты и вещи местные жители приносят на базу аварийно-спасательной службы региона.

«Прибывают из пункта временного размещения ответственные лица, по заявке из соцобеспечения, это имущество выдается. Ассортимент вы видите: в основном продукты питания, средства гигиены, одежда, обувь, моющие средства и другое», — рассказал начальник аварийно-спасательной службы Курской области Геннадий Бахтояров.