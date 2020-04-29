Десятки российских медиков умерли от коронавируса

Коронавирус не щадит не только обычных жителей, но и врачей. За время пандемии в России от инфекции скончались более 70 медицинских работников.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико отметил, что во многих регионах сейчас очаги заболевания COVID-19 находятся в медицинских учреждениях.

«Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в Сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий», — приводит его слова РИА «Новости».

Брико подчеркнул, что России пока не удалось выйти на плато по новым заражениям. При этом прирост заболеваемости уже снижается. «Если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия выйдет на плато по коронавирусу в середине мая. Эпидемиологическая ситуация станет легче в июне.

Сейчас в России насчитывается 99 399 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Полностью побороли инфекцию уже 10 286 человек. Скончались после заражения 972 пациента. Президент Владимир Путин 28 апреля объявил нерабочим период вплоть до 11 мая. Такая мера необходима для борьбы с пандемией.