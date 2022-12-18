Общество 18 декабря 2022, 17:35 Десятки рейсов задержали в столичных аэропортах из-за непогоды ТАСС: днем во Внукове задержали 33 рейса, отменили один

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Днем 18 декабря из-за обильного снегопада в трех столичных аэропортах задерживали рейсы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней.

В Шереметьеве задержали четыре рейса. В Домодедове отменили один вылет и задержали 15. Во Внукове также отменили один рейс и задержали еще 33. Только в Жуковском не произошло непредвиденных перестановок в расписании.

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По данным агентства, сейчас московские аэропорты продолжают работу в штатном режиме в сложных метеоусловиях. Синоптики спрогнозировали в Москве и области сильный снегопад и метель до конца дня.

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Во Внукове из-за непогоды отменили один рейс. Также командиры экипажей решили перенести некоторые вылеты. Задержки рейсов произошли из-за обработки самолетов противообледенительной жидкостью. В Внукове заверили, что готовы принимать рейсы других аэропортов, в которых самолеты не могут приземлиться.

За минувшие сутки Шереметьево обслужило без сбоев 573 рейса на вылет и прилет. Один из рейсов из Антальи в Казань приняли на запасной аэродром из-за закрытия аэропорта в Татарстане. Домодедово также продолжает работу в штатном режиме.