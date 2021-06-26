Десятки рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

Десятки рейсов задержали или отменили в субботу в аэропортах Москвы. Информация об этом появилась на портале сервиса «Яндекс.Расписание».

В аэропорту Домодедово задержали 29 рейсов, шесть отменили. В Шереметьево отменено два рейса, задержано четыре. Во Внуково — восемь отменных рейсов, еще два задерживают.

Источник фото: rasp.yandex.ru

Информацию об изменениях в своем расписании «Яндексу» предоставляют сами аэропорты. При этом причины задержки и отмены рейсов представители воздушных гаваней не объясняют.

В последний день декабря прошлого года массовая отмена и задержка рейсов произошла в Домодедово. Тогда сообщалось о более чем 80 проблемных рейсах. Причиной стал ледяной дождь. Проверку по факту случившегося позже провела Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В ведомстве заинтересовались соблюдением прав пассажиров.