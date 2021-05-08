Десятки пар поженились на канатной дороге в Москве и установили мировой рекорд

30 пар поженились на канатной дороге в Москве — это место впервые стало ЗАГСом. Московские молодожены установили рекорд, теперь канатка может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«Канатная дорога может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня канатка впервые стала ЗАГСом — свою любовь в небе заключили 30 пар с 23 до 60 лет. Еще нигде в мире столько свадеб не играли в транспорте», — сказано в сообщении.

В каждой кабине процедуру заключения брака фиксировали 32 независимых эксперта. За свадьбами московских пар также наблюдали судьи Книги рекордов Гиннеса. Чтобы они могли лично увидеть бракосочетания, установили телемост с Лондоном.

В Тайване пара нашла хитрый способ, чтобы обмануть систему и продлить себе отпуск. Молодожены поженились четыре раза за месяц и трижды развелись, чтобы насладиться отдыхом в полной мере. По закону, каждый имел право на восемь выходных после свадьбы — этот способ позволил превратить их в тридцать два дня.