Десятки нелегальных торговых точек обнаружены в Новом Уренгое

Десятки административных протоколов завели из-за несанкционированной торговли в этому году в Новом Уренгое в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«С начала 2021 года было возбуждено 29 дел об административных правонарушениях, по пяти фактам еще проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Они уточнили, что торговля разрешена только в торговых центрах «Олимп» и «Рассвет». Штраф за нарушение равен от двух до четырех тысяч рублей для физических лиц и от 10 до 30 тысяч рублей — для юридических лиц.