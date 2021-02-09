Десятки домов остались без отопления в мороз из-за аварии в Челябинске

Более 40 домов остались без отопления в Челябинске из-за аварии на теплотрассе. Во вторник в городе столбик термометра опустился до -30 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Без тепла и горячей воды остались более 40 жилых домов и девять социальных объектов.

«В связи с аварией на теплотрассе сегодня ночью, 9 февраля, в 4:00 по местному времени отключено отопление и ГВС в 41-м жилом доме и девяти социальных объектах в Советском районе», — цитирует «Интерфакс» слова представителя мэрии.

По данным ведомств, аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 12:00. Начальник управления ЖКХ города Александр Кочерещенко и директор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Роман Шершнев уже выехали на место.

Также сегодня из-за сильного мороза в городе отменили занятия для учеников начальной школы.

В конце января администрация Омска написала жалобу в прокуратуру на компанию, которая несколько раз отключала отопление и горячую воду в больнице № 11 для больных COVID-19.