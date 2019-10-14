Десятки детсадов и ФАПов построят в Подмосковье. Образование и медицина будут еще доступнее

Одна из наиболее актуальных тем для Подмосковья — строительство детских садов. К 2024 году в регионе появятся еще более 100 дошкольных учреждений.

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Реализацию нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» обсудили сегодня на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам. Мероприятие прошло под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева в режиме видеоконференцсвязи.

«Сейчас мы говорим о содействии занятости для женщин, которые отправляют своих детей в дошкольные учреждения для детей в возрасте до трех лет, то есть в ясли. Деньги в бюджете на эти цели заложены немаленькие», — сказал премьер-министр.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что также деньги выделены и на закупки мобильных медицинских комплексов.

«В этом году мы предусмотрели в федеральном бюджете четыре миллиарда рублей на закупку 509 таких комплексов. Нужно проконтролировать, чтобы это произошло в срок. И ФАПы, и медицинские комплексы действительно играют одну из ключевых ролей в нашей работе по повышению доступности медицинской помощи», — отметил Дмитрий Медведев.

В этом году в рамках проекта «Демография» в Подмосковье введены в эксплуатацию три из 11 детсадов — в Шатуре, Одинцове и Солнечногорске. Будет создано около двух тысяч ясельных мест.

Источник фото: телеканал «360»

За последние пять с небольшим лет мы построили порядка 410 детских садов, и до сих пор эта тема является актуальной для Подмосковья. Андрей Воробьев губернатор Московской области

«Нам нужно где-то еще минимум 100–120 детских садов для того, чтобы решить проблему в Московской области. Что касается проекта по совместной программе 11 детских садов: мы пять из них сдадим в этом году, а еще шесть по ряду причин мы сдадим в весеннее время», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Подмосковье предусмотрена закупка восьми передвижных медицинских комплексов за счет федерального бюджета. Уже заключены госконтракты на приобретение шести комплексов, еще по двум готовится документация к закупке. Оборудование будет поставлено до конца года.

В ноябре в региональные сосудистые центры поступят 180 единиц медицинского оборудования, в детские поликлиники — около 60. Также планируется закупка более 100 единиц техники в учреждения, оказывающие помощь онкологическим больным.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году в Подмосковье начнется строительство 14 ФАПов, в первом квартале 2020-го стартует возведение областной детской больницы на 420 мест в Красногорске.