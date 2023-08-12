Эксклюзив 12 августа 2023, 11:22 Десятки букетов и венки. Огромная очередь выстроилась перед Театром сатиры в день прощания с Верой Васильевой «360»: десятки людей пришли к Театру сатиры, чтобы проститься с Верой Васильевой

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Церемония прощания с легендарной актрисой Верой Васильевой проходит 12 августа в московском Театре сатиры. Огромная очередь выстроилась перед учреждением, чтобы проводить в последний путь народную артистку СССР. Видео с места снял корреспондент «360».

Поклонники Васильевой пришли с букетами, чтобы почтить память любимой актрисы. Они принесли охапки роз, лилий, гвоздик и хризантем. В Театр сатиры уже внесли несколько внушительного размера венков.

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«Очень жаль, печально, очень печально», — говорила одна из поклонниц, пришедшая на траурную церемонию.

Женщина отметила, что оторваться от кинокартин, где играла Вера Кузьминична, — невозможно.

«Можно смотреть бесконечно, никогда не надоест», — высказалась о работах актрисы еще одна жительница столицы.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Президент России Владимир Путин назвал смерть актрисы невосполнимой утратой для отечественной культуры. Для коллег артистки ее смерть стала концом эпохи.

Васильева работала в Театре сатиры с 1948 года. Она сыграла на его сцене свыше 40 ролей. В фильмографии актрисы такие знаменитые кинокартины, как «Карнавал», «Свадьба с приданым», «Звезда экрана» и многие другие. Кроме того, артистка озвучивала мультфильмы.

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.