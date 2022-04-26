Десятилетняя школьница из Красноярска забеременела от подростка

Ученица младших классов забеременела от 14-летнего подростка в Красноярске. Девочка жаловалась на боли в животе, а на приеме у врача оказалось, что 10-летняя школьница уже на шестом месяце беременности.

По словам одной из знакомых семьи девочки, дети учились в одной школе. Родители знали об их отношениях. Один раз детей увидели целующимися в подъезде, после чего взрослые заставили их разойтись.

«Потом мы узнали, что она стала жаловаться: мол, живот болит. Мать повела к врачу. Тот назначил УЗИ, на которое очередь. Пришлось ждать два месяца, вот недавно сходили. Ну врачи и сообщили в органы. Уже на следующий день пришли домой к парню», — рассказала женщина в интервью StarHit.

Она добавила, что подросток во всем сознался сотрудникам полиции. Школьник сказал, что они «решили попробовать». Родители девочки не стали писать заявления на парня. Несмотря на это, на подростка завели уголовное дело об изнасиловании. На документах поставили пометку, что жертва насилия является несовершеннолетней и находилась в беспомощном состоянии. Сейчас школьнице 11 лет, а подростку исполнилось 15 лет.