Общество 05 июля 2023, 16:10 Десятилетняя девочка из Нижнего Новгорода победила в международном конкурсе красоты

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Ульяна из Нижнего Новгорода стала победительницей международного конкурса красоты Young Miss Europe 2023. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Конкурс проходил в Москве и был посвящен памяти Вячеслава Зайцева и Пьера Кардена. Девочка стала обладательницей титула Teen Miss European Beauty 2023 и получила денежный сертификат в 30 тысяч рублей.

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Отмечается, что юная жительница Нижнего Новгорода почти с самого рождения снимается в рекламе и участвует в модных показах.