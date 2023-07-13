13 июля 2023, 16:58
Десятилетний житель Донбасса рассказал, что в будущем мечтает стать военным и защищать родные края
Десятилетний мальчик из Луганской области в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал, что в будущем мечтает стать военным и защищать родную землю.
Ребенок стал выходить на улицу с российским флагом с прошлой весны и отдавать честь военнослужащим.
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Он рассказал, что военные подарили ему форму, каску, бронежилет, наколенники с налокотниками, 38 шевронов, бинокль, автомат и рацию.
Донбасс
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