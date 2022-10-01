Десятиклассника наградили за мужество при стрельбе в школе в Ижевске | 360°

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Десятиклассника наградили за мужество при стрельбе в школе в Ижевске

Глава МВД Колокольцев вручил медаль школьнику за мужество при стрельбе в Ижевске

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Десятиклассник ижевской школы № 88 Александр Стерхов получил медаль «За вклад в укрепление правопорядка» от главы МВД Владимира Колокольцева за мужество и решительность, проявленные при стрельбе в учебном заведении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Во время нападения на школу молодой человек в условиях, опасных для жизни, продемонстрировал самоотверженность и смелость», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Во время стрельбы Стерхов получил ранение, однако сумел отправиться к директору школы, чтобы сообщить о грозящей опасности детям и учителям. Экстренные службы благодаря сноровке Александра оперативно начали эвакуацию.

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Стерхов помогал преподавателям выводить детей в безопасное место, пока сотрудники МЧС не отправили его к медикам для оказания помощи.

Трагедия в школе № 88 произошла 26 сентября. В здание ворвался вооруженный двумя пистолетами мужчина и открыл стрельбу, написал RT. Его жертвами стали 17 человек и еще свыше 20 получили ранения.

МВД РФ

Стрельба в школе в Ижевске

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