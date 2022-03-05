Москва снова встала в десятибалльных пробках

В субботу вечером Москва снова встала в пробках. Уже в 18:00 они достигли 10 баллов. Тяжелее всего обстоят дела в центре, на выездных магистралях, а также в ряде районов с внутренней и внешней стороны МКАД. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения в движении отмечаются на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольце. Сервис прогнозирует, что загруженность спадет примерно к девяти вечера.

Относительно свободно на трассе М4 «Дон» Киевском, Варшавском шоссе, Калужском шоссе.

Напомним, 5 марта рабочий день. Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева объяснила, что это решение принято для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.