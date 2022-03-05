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    05 марта 2022, 18:41

    Москва снова встала в десятибалльных пробках

    Пробки в Москве снова достигли 10 баллов

    Максим Зинкин

    В субботу вечером Москва снова встала в пробках. Уже в 18:00 они достигли 10 баллов. Тяжелее всего обстоят дела в центре, на выездных магистралях, а также в ряде районов с внутренней и внешней стороны МКАД. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

    Затруднения в движении отмечаются на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольце. Сервис прогнозирует, что загруженность спадет примерно к девяти вечера.

    Относительно свободно на трассе М4 «Дон» Киевском, Варшавском шоссе, Калужском шоссе.

    Напомним, 5 марта рабочий день. Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева объяснила, что это решение принято для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.