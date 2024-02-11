Общество 11 февраля 2024, 12:11 Десять поездов задержали из-за непогоды в Ростовской области Минтранс Ростовской области сообщил о задержке 10 поездов из-за непогоды РИА «Новости»

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В Ростовской области 10 дальних поездов задержатся из-за непогоды. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства транспорта Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что поезда дальнего следования будут курсировать с опозданием от часа до шести часов.

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Пассажиров задерживающихся составов обеспечат дополнительным питанием.

Кроме того, из-за непогоды в Ростовской области 11 февраля отменили пригородную электричку № 6162 Лихая — Ростов-на-Дону.

На днях на юге России возникли серьезные проблемы из-за последствий непогоды. Из-за обрушившегося снегопада в Краснодарском крае, Ставрополе и Дагестане произошли сбои в электроснабжении, образовались 10-балльные пробки, а сильный ветер срывал кровли домов.