Десять миллионов деревьев высадили участники акции «Сад памяти»

Например, в Курганском лесничестве посадили четыре тысячи саженцев сосны. Эту акцию посвятили всем зауральцам, погибшим в Великой Отечественной войне, и в первую очередь своему герою — заслуженному лесоводу Валерию Симонову. Он участвовал в сражениях под Москвой и был тяжело ранен, но после госпиталя все равно добился возврата на службу. После войны Симонов 20 лет работал руководителем Просветского леспромхоза.