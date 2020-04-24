Десять миллионов деревьев высадили участники акции «Сад памяти»
Десять миллионов деревьев посадили на территории лесничеств в рамках акции «Сад памяти». Последними участниками стали Ивановская, Курганская и Кемеровская области. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Например, в Курганском лесничестве посадили четыре тысячи саженцев сосны. Эту акцию посвятили всем зауральцам, погибшим в Великой Отечественной войне, и в первую очередь своему герою — заслуженному лесоводу Валерию Симонову. Он участвовал в сражениях под Москвой и был тяжело ранен, но после госпиталя все равно добился возврата на службу. После войны Симонов 20 лет работал руководителем Просветского леспромхоза.