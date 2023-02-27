Общество 27 февраля 2023, 07:21 Десять магазинов белорусского аналога IKEA откроются в Москве в 2023 году Глава Союза ТЦ Шакиров: белорусский аналог IKEA может открыть 10 магазинов в Москве за год РИА «Новости»

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Аналог IKEA из Белоруссии — компания Swed House — может открыть десять магазинов в Москве в 2023 году. Об этом заявил ТАСС глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

«Союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть десять магазинов в Москве площадью до 1 тысячи квадратных метров», — отметил он.

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В планах компании — открыть до 50 магазинов по всей России. Возможно Swed House арендует торговые центры «Мега».

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Шакиров счел важной возможность занять нишу IKEA. По его словам, у компании есть заводы не только в Белоруссии, но и в России, Казахстане, Китае. В их ассортименте — товары для дома, мебель, текстиль. Причем, продукция дешевле, чем у IKEA.

В середине февраля стало известно, что сотрудники российских фабрик IKEA сохранят рабочие места после смены владельца.