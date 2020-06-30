Десять коронавирусных стационаров в Москве вернулись к обычной работе

Госпиталь для ветеранов войн № 2 вновь стал принимать пациентов в нормальном режиме. В Москве уже 10 больниц, перепрофилированных под лечение COVID-19, вернулись к обычной работе.

«Мы уже несколько недель работаем над обратным перепрофилированием стационаров, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Сейчас потребности в таких мощностях нет. Всего на данный момент переведено на стандартный режим работы 10 городских стационаров. В перепрофилированных клиниках подготовлено порядка шести тысяч коек», — рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, ее цитирует портал Mos.ru.

Кроме госпиталя для ветеранов войн № 2, к плановой помощи вернули больницы № 31, имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, имени Давыдовского, госпиталь на Шаболовке, а также госпитали для ветеранов войн №1 и №3. Эти стационары приняли уже более 7,8 тысячи пациентов после возвращения к обычному режиму.

Столичные власти рассказали, что в первую очередь больницы принимают пациентов по профилям «хирургия», «травматология» и «кардиология». Госпитализация проводится с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Между приемами пациентов у врачей есть 15-минутные интервалы.

Всех врачей проверили на коронавирус перед открытием больниц. В будущем тесты будут делать еженедельно.

В Москве с начала пандемии выявили 220 853 случаев заражения коронавирусом, погибли 3,7 тысячи пациентов.