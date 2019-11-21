Десять грузовиков с незаконно приобретенными автозапчастями вывезли из автоцентров Петербурга

По данным издания, полицейские проверили автоцентры в Выборгском, Красногвардейском и Кировском районах города. Оказалось, что большая часть владельцев не смогла предоставить документы, которые подтверждают законность покупки тех или иных деталей. В общей сложности стражи правопорядка вывезли на трех «КамАЗах» и семи фурах изъятые детали.

«Все изъятое направлено на склад временного хранения и будет подвергнуто экспертизе с целью выявления причастности к похищенным и разукомплектованным автомобилям», — пояснили в пресс-службе ведомства.