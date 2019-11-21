Десять грузовиков с незаконно приобретенными автозапчастями вывезли из автоцентров Петербурга
В Санкт-Петербурге местные правоохранители выявили большое количество незаконно приобретенных автозапчастей и вывезли их на десяти грузовиках для дальнейшей экспертизы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, полицейские проверили автоцентры в Выборгском, Красногвардейском и Кировском районах города. Оказалось, что большая часть владельцев не смогла предоставить документы, которые подтверждают законность покупки тех или иных деталей. В общей сложности стражи правопорядка вывезли на трех «КамАЗах» и семи фурах изъятые детали.
«Все изъятое направлено на склад временного хранения и будет подвергнуто экспертизе с целью выявления причастности к похищенным и разукомплектованным автомобилям», — пояснили в пресс-службе ведомства.