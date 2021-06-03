Десять человек погибли во время ссоры из-за оросительной машины в Египте

В египетской провинции Кена 10 человек погибли и семь пострадали в результате конфликта межу двумя семьями ас-Саадия и аль-Авамер. Ссора началась из-за спора по поводу оросительной машины.

Во время спора погиб Фахми Абдель Шакур из семьи Саадиа, его застрелили, сообщило издание Masrawy.

Семья жертвы решила отомстить семье аль-Авамер. Она пыталась перегородить дорогу микроавтобусу, в которой ехали члены соседней семьи с помощью огнестрельного оружия. Представители ас-Саадия обстреляли транспорт из четырех автоматов. Однако в автобусе находились не только члены семьи аль-Авамер, но и представители еще пяти семей, включая детей.

В результате погибли мальчики 8 и 15 лет, парни 20 и 22 лет, мужчины 30, 43, 45 и 65 лет. Двое погибших остаются неопознанными. Еще семь человек получили огнестрельные ранения.

Управление безопасности Кены усилило дежурство полицейских в деревне, чтобы предотвратить возобновления столкновений между семьями. Также они начали расследование в отношении участников беспорядков и владельцев нелицензионного оружия.