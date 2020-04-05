Дешевых съемных квартир в Москве стало больше из-за пандемии

Во время пандемии коронавируса в столице резко выросло число квартир под сдачу. Если раньше таких предложений было всего 1% на рынке, то теперь — 7%. При этом стоимость жилья снизилась.

Риелторы заметили, что сейчас на рынке аренды квартир в Москве 7% занимают квартиры для долгосрочного съема. Хотя последние несколько лет этот показатель находился на уровне всего 1%, пишет «Лента.ру» со ссылкой на материалы агентства «МИЭЛЬ-Аренда».

«Такой существенный рост мы связываем с тем, что компании и собственники, которые предлагали квартиры посуточно, сегодня в связи с текущей ситуацией и отсутствием туристов в Москве решили сдавать свои объекты на срок от месяца и больше, чтобы как-то минимизировать убытки от простоя», — объяснили специалисты.

Благодаря этому, теперь среди объявлений можно найти много хороших предложений по доступным ценам. Например, в центре города появились бюджетные варианты на Тверской и Поварской улицах, а также у «Краснопресненская».

Ранее специалисты провели опрос среди россиян и выяснили, в какой комнате они чаще всего проводят время в самоизоляции. Оказалось, что больше всего людей предпочитают находиться на кухне. При этом жители там не только едят, но и работают.