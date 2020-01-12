«Люди просто берут деньги»: отказ банков от выдачи кредитов в магазинах сыграет на руку покупателям

Практически все крупные российские банки перестали выдавать кредиты на товары в магазинах. Как объяснил «360» заведущий кафедрой «Финансы и кредит» Южного федерального университета Олег Свиридов, от такого решения выигрывают не только сами финансовые организации, но и покупатели.

По его словам, банки отказались от системы кредитов в магазинах, так как на них, видимо, требуется большое количество затрат, а возвратность подобных заемов хуже. Кроме того, сейчас уже налажено предоставление большого количества потребительских кредитов.

«Там идет привязка к конкретному товару, а проще конечно, когда люди просто берут деньги и выбирают сами. Потребительский кредит сам по себе дешевле, чем кредит, который берется в магазине, потому что в цену товара заложена стоимость кредита, а она обычно бывает намного выше», — объяснил Свиридов.

Он отметил, что зачастую покупатели не видят четкой разницы между заемом и процентами. «А так он приходит в банк и четко понимает — вот кредит, а вот проценты. Более открытая схема», — добавил специалист.

Свиридов также подчеркнул, что работа с банками напрямую всегда проще, проценты на кредитных картах меньше, чем на магазинных.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер» сообщила, что в 2019-м только три крупных банка выдавали кредиты в магазинах. Большинство финансовых организаций отказались от подобных заемов в пользу кредитных карт.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане, которые досрочно погасили кредит, смогут вернуть часть страховки. Как уточняет «Царьград», ожидается, что документ начнет действовать с сентября 2020 года.