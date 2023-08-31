Общество 31 августа 2023, 15:51 Десантный корабль эвакуировал людей из зоны затопления в Приморском крае

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Суда Тихоокеанского флота во главе с десантным кораблем «Николай Вилков» помогли эвакуировать жителей Приморского края из затопленных мест. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».

Корабли способны перевезти около 700 человек и 40 транспортных средств за один переход. В состав судов Тихоокеанского флота для эвакуации вошли корабли ГС-84, ПЖК-1514, ВМ-20.

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Отмечается, что жители многих населенных пунктов оказались отрезаны от автомобильных дорог из-за паводков в Приморье.