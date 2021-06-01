Десантники спаслись от лесного пожара в водоеме в Тюменской области

В Тюменской области пожарные десантники были вынуждены спасаться в водоеме от огня, который окружил поселок Комсомольский. Заместитель директора по летно-производственной службе ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» Юрий Сродных сообщил «360», что все выжили, никто не пострадал.

«Из наших никто не пострадал. Там был лесничий из Тюменской области, он получил ожоги. Они пешком выбирались потом. Ждали пока догорит, наверное, в течение получаса», — сказал начальник пожарных десантников.

В группе во «ВКонтакте» «ЧС Тюмень» появилось видео с места происшествия. На нем видно, что лес активно горит. Вокруг водоема густой дым. Десантники сообщили на камеру, что «чуть не сдохли» две минуты назад, но выжили. Многие из них кашляли, терли глаза. Но в основном мужчины смеялись и радовались, стоя в воде. Они также отметили, что картина, которая развернулась перед ними, была страшной.

По данным на 26 мая, в Тюменской области насчитывалось 17 очагов лесных пожаров и пять ландшафтных. В результате гарь и смог накрыли Тюмень.