Дерзкий вызов поп-культуре. Скульптура героям сказки «Маша и Медведь» появилась в Дубне

На площадке около центра дополнительного образования «Дружба» в Дубне появилась двухметровая скульптура героям сказки «Маша и Михайло Потапович». Ее создатели — жители наукограда Андрей и Галина Хлопцовы.

Этих двух персонажей знает каждый. Популярность им принес мультфильм «Маша и Медведь», который стал одним из самый просматриваемых в мире. Его посмотрели более двух миллиардов раз. Однако современные дети уже не помнят, как выглядят фольклорные персонажи. Чтобы напомнить о традициях, дубненцы Андрей и Галина Хлопцовы создали скульптуру в русском народном стиле.

Источник фото: телеканал «360»

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Двухметровая деревянная скульптура знаменитых сказочных персонажей станет частью большого проекта. Авторы признаются, что у них в планах создать на базе центра «Дружба» скульптурный парк, в который обязательно войдут и герои других сказок. Детворе такая идея пришлась по душе, а достать рукой до мишкиного носа и загадать желание стало традицией задолго до торжественного открытия композиции.

На торжественной церемонии открытия всех желающих угощали пирогами из той самой сказки. Для гостей устроили концерт.

Источник фото: телеканал «360»

Над созданием композиции трудились четыре скульптора. Руководитель проекта — педагог центра «Дружба» Александр Хлопцов, его жена, Галина, ученик Максим Азаров и Сергей Протасов, которого в центре называют «мастер — золотые руки».

Источник фото: телеканал «360»

Как утверждают авторы творения, эту скульптуру можно назвать дерзким вызовом поп-культуре. Ведь скульпторы надеются снова сделать народные образы из русских сказок узнаваемыми.

«Я проводил с детьми мастер-класс как раз на тему русских народных сказок. В несколько этапов сделал перед ними такую вот композицию. Потом уже в дальнейшем помог найти нужный образ для нашего парка. То есть то, что мы сегодня видим, родилось года три назад», — рассказал скульптор Александр Хлопцев.

Источник фото: телеканал «360»

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Теперь почти каждый, проходя мимо скульптуры, делает селфи со сказочными героями. Сотрудники детского центра только рады, что их сад все больше походит на сказку. Они говорят, что главная награда для них — удивление и улыбки горожан.

«Это одно из предназначений учреждения дополнительного образования — сделать жизнь детей сказкой, сделать жизнь детей разнообразной, увлекательной. И учреждение дополнительного образования должно быть привлекательно не только внутри, не только по содержанию. Но и как театр начинается с вешалки, так и любое учреждение должно начинать удивлять детей уже при подходе к этому учебному заведению», — отметила директор центра дополнительного образования «Дружба» Антонина Нестерова.

Источник фото: телеканал «360»

На входе в центр «Дружба» уже есть скульптура Хлопцевых — главная народная сказительница Анастасия Зуева. Не одно поколение детей помнит ее вступительные слова к любимым сказкам «Огонь, вода и медные трубы», «Морозко», «Варвара-краса, длинная коса» и другие.

Источник фото: телеканал «360»

Но и это еще не все. Скоро здесь появятся и другие сказочные персонажи на радость детям и взрослым.