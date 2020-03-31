Державшие дочь 5 лет в перинатальном центре родители окончательно проиграли суд

Московский городской суд признал законным ограничение родительских прав Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина. Это те люди, которые оставили свою дочь на пять лет в перинатальном центре.

В пресс-службе суда сообщили, что 31 марта Максимовой и Зинкину отказали в удовлетворении апелляции. Они ее подали на решение Пресненского районного суда Москвы, который ограничил их родительские права. Они должны платить алименты на свою дочь, которую передали органам опеки. Решение вступило в силу.

Татьяна Максимова родила дочь в 2014 году. Девочка появилась на свет недоношенной и за ее здоровье боролись врачи клиники «Мать и дитя». Однако когда малышка пошла на поправку, родители отказались забирать ее домой. Семья сняла для ребенка палату и наняла няню. В центре девочка прожила пять лет.

Сотрудники перинатального центра пытались убедить родителей забрать дочь домой. Когда в клинике поняли, что их просьбы ни к чему не приводят, они разорвали контракт с семей и подали в суд. История получила большой общественный резонанс.

Судебные приставы искали маму и папу, но они избегали общения. В конце января 2020 года их объявили в розыск, а в феврале Пресненский суд принял решение ограничить их в родительских правах и передать ребенка органам опеки.