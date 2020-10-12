Стало известно о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу

Найденная в шкафу на Урале полугодовалая девочка переведена из реанимации в обычную палату. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату», — написала Кузнецова на своей странице Facebook.

Она уточнила, что в ближайшее время ребенка посетит региональный уполномоченный.

Кузнецова отметила, что еще предстоит решить много вопросов, связанных со здоровьем и дальнейшим жизнеустройством девочки, но «сейчас рядом доктора, забота, помощь».

Истощенного полугодовалого младенца в шкафу квартиры обнаружили пришедшие в гости к хозяйке подруги. Девочка весила чуть более трех килограммов. После случившегося возбудили уголовное дело. У запершей ребенка женщины, кроме малышки, двое детей — 13-летний сын и трехлетняя дочь. Старшие дети, предположительно, находятся у родственников. Их младшая сестра — в ОДКБ № 1 Екатеринбурга. Она начала есть и играть.