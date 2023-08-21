21 августа 2023, 14:21
Дерматовенеролог Яковлева назвала ванную комнату одним из самых загрязненных мест в доме
Одной из главных «грязных зон» в квартире, которая может стать источником опасных бактерий и болезней, считается ванная комната. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог Светлана Яковлева, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, из-за бактериальных возбудителей в ванной не рекомендуется ходить босиком. Контакт с грибком может стать причиной возникновения онихомикозома, который характеризуется поражением ногтевой пластины.
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Врач также отметила, что загрязненными местами в доме являются кухня и туалет.
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