Общество 21 августа 2023, 14:21 Дерматовенеролог Яковлева назвала ванную комнату одним из самых загрязненных мест в доме

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Одной из главных «грязных зон» в квартире, которая может стать источником опасных бактерий и болезней, считается ванная комната. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог Светлана Яковлева, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, из-за бактериальных возбудителей в ванной не рекомендуется ходить босиком. Контакт с грибком может стать причиной возникновения онихомикозома, который характеризуется поражением ногтевой пластины.

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Врач также отметила, что загрязненными местами в доме являются кухня и туалет.