Дерматовенеролог Анчикова рассказала, кому следует пройти обязательное обследование на ВИЧ

Дерматовенеролог Екатерина Анчикова рассказала, что зачастую ВИЧ-инфицированные люди страдают от вторичных недугов, например таких как лишай и кандидоз. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Для того, чтобы пройти обследование, достаточно сделать тест.

«Кандидоз часто встречаются у ВИЧ-инфицированных людей. Проявляется он как на коже — в паховых и подмышечных складках, так и на слизистых — ротовая полость, влагалище. Опоясывающий лишай возникает при дополнительной острой активности герпес-вирусной инфекции. Обычно на боковой области туловища, вдоль ребер появляются пузырьки на фоне красных пятен и сопровождаются болевыми ощущениями и зудом. Это самые распространенные состояния, при которых люди имеют подобные кожные проявления, но не знают, что они инфицированы ВИЧ», — добавила Анчикова.

Среди самых распространенных признаков ВИЧ-инфекции врач выделила высыпания на коже из-за повреждения клеточного и гуморального иммунитета.