Дерматолог Зоя Константинова рассказала, когда стиральный порошок может навредить коже

Стиральный порошок может нанести вред при ручной стирке, если на коже есть раздражение или экзема. Об этом Ura.ru рассказала дерматолог, косметолог, венеролог Зоя Константинова.

«Порошок может навредить коже человека только если при обострении экземы или другого воспалительного поражения кисти рук. В основной массе такого нет. Но только при ручной стирке, если есть заболевания кожи, хронические воспалительного характера, тогда да, напрямую повлияет», — рассказала врач.

Однако если кожа рук здорова, хороший качественный порошок вряд ли ей навредит. Изредка при особой чувствительности кожи некачественный порошок может вызвать аллергическую реакцию или дерматит.

Ранее специалисты рассказали, как избежать появления неприятного запаха из стиральной машины. Для этого нужно хотя бы раз в месяц проводить сервисную стирку, запуская работу машины на самом длительном режиме с горячей водой и без порошка.