Дерматолог Жабоева рассказала, как быстро залечить комариный укус

Комариный укус может превратиться в долго незаживающую ранку, особенно если его расчесать. Врач-дерматолог Светлана Жабоева в эфире радио Sputnik рассказала, как ускорить заживление укуса.

Обычно покраснение и зуд проходят сами в течение пяти дней. Однако если кожа гиперчувствительная, а удержаться от расчесывания не получилось, заживление затянется. Оно может занять до 10 дней, если это просто травма, а если в ранку попадет инфекция, процесс может растянуться и занять от двух недель до месяца. Ускорить заживление можно, нанося на место укуса регенерирующие средства.

«Это могут быть, например, аптечные [препараты] с календулой или арникой. Если применять регенерирующий крем, то заживление раны произойдет в среднем на три-пять дней быстрее. Помимо ускорения процесса восстановления применение этих средств гарантирует нормальное заживление — без рубцов и следов, что очень важно», — посоветовала дерматолог.