Общество 13 апреля 2023, 14:35 Дерматолог Серебрякова: скраб с маслами предотвратит появление вросших волос

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Вросшие волосы появляются из-за увеличения слоя клеток, в результате чего они не могут пробиться на поверхность кожи. О том, как предотвратить их появление, рассказала косметолог-дерматолог Татьяна Серебрякова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, очистить кожу от мелких частиц и тем самым не допустить появления вросших волос можно благодаря использованию скрабов с маслами. Также решит проблему специальный крем, в составе которого содержится мочевина.

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Косметолог отметила, что предотвратить появление вросших волос помогут процедуры лазерной эпиляции.