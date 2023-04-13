13 апреля 2023, 14:35
Дерматолог Серебрякова: скраб с маслами предотвратит появление вросших волос
Вросшие волосы появляются из-за увеличения слоя клеток, в результате чего они не могут пробиться на поверхность кожи. О том, как предотвратить их появление, рассказала косметолог-дерматолог Татьяна Серебрякова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, очистить кожу от мелких частиц и тем самым не допустить появления вросших волос можно благодаря использованию скрабов с маслами. Также решит проблему специальный крем, в составе которого содержится мочевина.
Реклама
Косметолог отметила, что предотвратить появление вросших волос помогут процедуры лазерной эпиляции.
Красота
Реклама
Реклама