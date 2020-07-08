Дерматолог рассказала, как лечить солнечные ожоги без помощи сметаны

Принято считать, что сметана охлаждает и успокаивает кожу после солнечного ожога. Удобное бюджетное средство, которое есть у большинства россиян «под рукой», в холодильнике. По мнению специалиста, использовать кисло-молочный продукт против ожогов опасно для всего организма. Бактерии продукта могут вызвать вторичное поражение кожи с последующим развитием инфекции.

Чтобы не «сгореть» рекомендуется перед выходом из дома использовать специальные средства для защиты от солнечных лучей.

Если избежать ожогов не удалось, необходимо спрятаться в тени. В случае отсутствия специальной мази вместо сметаны дерматолог Юлия Галлямова рекомендует использовать другой народный способ.

«Необходимо взять стерильную марлю или очень чистую салфетку, смочить ее холодным раствором чайной заварки или отваром череды, крапивы и хорошо отжать», — рассказывает эксперт.

Затем повязку необходимо отжать: если она будет мокрой, а не влажной, это спровоцирует увеличение отека.