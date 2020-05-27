Дерматолог рассказал, как правильно подбирать оттенок автозагара

Загар внешне делает нашу кожу более здоровой, считает специалист. Поэтому крайне важно помнить о всех нюансах. Например, если у человека есть склонность к определенным заболеваниям или к онкологическим процессам, или у него уже они есть, то очень хорошей альтернативой может стать искусственный загар или автозагар. Он менее вреден, чем солярий. А при правильном нанесении в студиях можно добиться здорового внешнего вида.

Чтобы добиться ровного цвета кожи лучше обратиться к профессионалам, чтобы они подобрали нужный оттенок.

«Автозагар бывает в нескольких формах. Есть кремы, гели, спреи, но основной компонент у них — дигидроксиацетон (ДГА). Этот компонент получается из сахарной свеклы и сахарного тростника. При контакте с аминокислотами нашей кожи он дает желаемый оттенок. Очень часто оттенок бывает не тот, который мы хотим, а желтоватый и болезненный, поэтому средство надо подбирать с профессионалом», — посоветовала Алексеева.