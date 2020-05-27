    27 мая 2020, 10:10

    Дерматолог рассказал, как правильно подбирать оттенок автозагара

    Анастасия Кременчугская

    Лариса Алексеева, дерматолог, в беседе с радио Sputnik, рассказала, как добиться оттенка легкого загара, но не загорая под солнцем. В этом поможет автозагар. Она дала несколько советов по его нанесению.

    Загар внешне делает нашу кожу более здоровой, считает специалист. Поэтому крайне важно помнить о всех нюансах. Например, если у человека есть склонность к определенным заболеваниям или к онкологическим процессам, или у него уже они есть, то очень хорошей альтернативой может стать искусственный загар или автозагар. Он менее вреден, чем солярий. А при правильном нанесении в студиях можно добиться здорового внешнего вида.

    Чтобы добиться ровного цвета кожи лучше обратиться к профессионалам, чтобы они подобрали нужный оттенок.

    «Автозагар бывает в нескольких формах. Есть кремы, гели, спреи, но основной компонент у них — дигидроксиацетон (ДГА). Этот компонент получается из сахарной свеклы и сахарного тростника. При контакте с аминокислотами нашей кожи он дает желаемый оттенок. Очень часто оттенок бывает не тот, который мы хотим, а желтоватый и болезненный, поэтому средство надо подбирать с профессионалом», — посоветовала Алексеева.