Общество 02 марта 2023, 17:54 Дерматолог Ольга Саперова рассказала о страшных последствиях использования поддельных духов

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Поддельные духи многим кажутся хорошим вариантом, особенно если запах не отличить, но использование такой парфюмерии может быть опасно для здоровья. Об этом Рravda.Ru рассказала врач-дерматолог Ольга Саперова.

По ее словам, в контрафакте часто используют диэтилгексилфталат и метанол. Эти вещества способны провоцировать развитие онкологических заболеваний, бесплодие, головные боли и тошноту, а также нарушения работы печени.

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«В ФБР обнаружили, что многие поддельные духи содержат мочу, а согласно отчету WVE за 2018 год, более 1200 ароматических химикатов, используемых в настоящее время, помечены как „химические вещества, вызывающие озабоченность“», — заявила Ольга Саперова.

Она добавила, что так как парфюм наносят на участки с тонкой кожей, вредные вещества быстрее попадают в организм. Некоторые химикаты можно обнаружить в крови уже через полторы минуты.

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